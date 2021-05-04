04 Mayıs 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Torino 1-0 Parma (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Parma küme düştü
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.05.2021

'nın 34. haftasında İtalya'nın köklü kulüplerinden Parma, deplasmanda 'ya 1-0 mağlup olarak küme düştü.

'nın 34. haftasında ile Parma kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 63. dakikada Mergim Vojvoda'nın golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla 21 puanda kalan Parma, Crotone'nin ardından küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu. Puanını 34'e çıkaran Torino ise 15. sırada yer aldı.

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