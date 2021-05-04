04 Mayıs 2021, Salı
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Torino 1-0 Parma (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Serie A'nın 34. haftasında İtalya'nın köklü kulüplerinden Parma, deplasmanda Torino'ya 1-0 mağlup olarak küme düştü.
Serie A'nın 34. haftasında Torino ile Parma kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 63. dakikada Mergim Vojvoda'nın golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla 21 puanda kalan Parma, Crotone'nin ardından küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu. Puanını 34'e çıkaran Torino ise 15. sırada yer aldı.
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