Fransa Ligue 1'de 31. hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Lille karşı karşıya geldi. 2 kırmızı kartın çıktığı maçta Lille, Jonathan David'in golüyle 1-0 kazandı. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1'de 31. hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Lille kritik bir maça çıktı. Lille 20. dakikada Jonathan David'in golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Lille puanını 66'ya yükselterek 2. PSG'nin 3 puan önünde liderliğe yükseldi.

Lille'de milli futbolcumuz Burak Yılmaz, 73. dakikada Renato Sanches'in yerine oyuna dahil oldu.

2 KIRMIZI KART ÇIKTI!

Maçın son dakikalarında 2 kırmızı kart birden çıktı. Önce PSG'de Neymar 90. dakikada ikinci sarıdan atılırken, ardından Lille'de Djalo 90+1'de ikinci kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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