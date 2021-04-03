03 Nisan 2021, Cumartesi
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PSG 0 - 1 Lille (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Fransa Ligue 1'de 31. hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Lille karşı karşıya geldi. 2 kırmızı kartın çıktığı maçta Lille, Jonathan David'in golüyle 1-0 kazandı. İşte detaylar...
Fransa Ligue 1'de 31. hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Lille kritik bir maça çıktı. Lille 20. dakikada Jonathan David'in golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Lille puanını 66'ya yükselterek 2. PSG'nin 3 puan önünde liderliğe yükseldi.
Lille'de milli futbolcumuz Burak Yılmaz, 73. dakikada Renato Sanches'in yerine oyuna dahil oldu.
2 KIRMIZI KART ÇIKTI!
Maçın son dakikalarında 2 kırmızı kart birden çıktı. Önce PSG'de Neymar 90. dakikada ikinci sarıdan atılırken, ardından Lille'de Djalo 90+1'de ikinci kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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