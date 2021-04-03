03 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

PSG 0 - 1 Lille (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Lille PSG'yi zirveden indirdi! Maçta 2 kırmızı kart...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 Giriş Tarihi: 03.04.2021

'de 31. hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain ile karşı karşıya geldi. 2 kırmızı kartın çıktığı maçta Lille, 'in golüyle 1-0 kazandı. İşte detaylar...

'de 31. hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain ile kritik bir maça çıktı. Lille 20. dakikada 'in golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Lille puanını 66'ya yükselterek 2. 'nin 3 puan önünde liderliğe yükseldi.

Lille'de milli futbolcumuz , 73. dakikada 'in yerine oyuna dahil oldu.

2 KIRMIZI KART ÇIKTI!

Maçın son dakikalarında 2 kırmızı kart birden çıktı. Önce PSG'de 90. dakikada ikinci sarıdan atılırken, ardından Lille'de 90+1'de ikinci kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Dortmund Frankfurt'a diş geçiremedi! Dortmund Frankfurt'a diş geçiremedi!
R. Madrid sürprize izin vermedi! R. Madrid sürprize izin vermedi!
Lazio son anlarda güldü! Lazio son anlarda güldü!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör