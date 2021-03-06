06 Mart 2021, Cumartesi
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Osasuna - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
İspanya La Liga'nın 26. haftasında Osasuna ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Osasuna - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Osasuna ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Osasuna - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
OSASUNA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Osasuna - Barcelona maçı 6 Mart Cumartesi günü saat 23:00'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
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