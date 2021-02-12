13 Şubat 2021, Cumartesi
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Ligde son oynanan Sheffield United maçındaki ilk 11'inden 10 değişiklik yapan Chelsea Menajeri Thomas Tuchel, bu galibiyetle birlikte Londra kulübündeki kariyerine 5'te 4 ile başlamış oldu.
Tuchel 5'te 4 yaptı
Chelsea, Alman antrenör ile çıktığı ilk maçta Wolverhampton ile evinde 0-0 berabere kalmış, ardından yine Stamford Bridge ağırladığı Burnley'i 2-0 ile geçmişti. Londra ekibinin başında çıktığı 3. maçta deplasmanda Jose Mourinho'nun takımı Tottenham'ı deviren Tuchel, ligdeki son maçta da Sheffield United'ı dış sahada 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.
Barnsley 0-1 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere FA Cup 5. Tur maçında Chelsea deplasmanda Barnsley'i Abraham'ın golü ile 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İngiltere FA Cup 5. Tur maçında deplasmanda Barnsley ile karşılaşan Chelsea, Championship ekibini 1-0 Tammy Abraham'ın 64. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. 'Maviler', bu sonuçla çeyrek final biletini cebine koydu.
Ligde son oynanan Sheffield United maçındaki ilk 11'inden 10 değişiklik yapan Chelsea Menajeri Thomas Tuchel, bu galibiyetle birlikte Londra kulübündeki kariyerine 5'te 4 ile başlamış oldu.
Tuchel 5'te 4 yaptı
Chelsea, Alman antrenör ile çıktığı ilk maçta Wolverhampton ile evinde 0-0 berabere kalmış, ardından yine Stamford Bridge ağırladığı Burnley'i 2-0 ile geçmişti. Londra ekibinin başında çıktığı 3. maçta deplasmanda Jose Mourinho'nun takımı Tottenham'ı deviren Tuchel, ligdeki son maçta da Sheffield United'ı dış sahada 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.
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