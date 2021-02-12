13 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Barnsley 0-1 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Chelsea Tuchel ile çıkışa geçti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.02.2021

İngiltere FA Cup 5. Tur maçında deplasmanda Barnsley'i Abraham'ın golü ile 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

İngiltere FA Cup 5. Tur maçında deplasmanda Barnsley ile karşılaşan , ekibini 1-0 Tammy Abraham'ın 64. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. 'Maviler', bu sonuçla çeyrek final biletini cebine koydu.

Ligde son oynanan maçındaki ilk 11'inden 10 değişiklik yapan Chelsea Menajeri , bu galibiyetle birlikte Londra kulübündeki kariyerine 5'te 4 ile başlamış oldu.

Tuchel 5'te 4 yaptı

Chelsea, Alman antrenör ile çıktığı ilk maçta ile evinde 0-0 berabere kalmış, ardından yine ağırladığı 'i 2-0 ile geçmişti. Londra ekibinin başında çıktığı 3. maçta deplasmanda 'nun takımı 'ı deviren Tuchel, ligdeki son maçta da Sheffield United'ı dış sahada 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.
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