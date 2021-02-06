07 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus 2 - 0 Roma (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Juventus'tan Roma'ya geçit yok!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 Giriş Tarihi: 06.02.2021

İtalya Serie A'da 21. hafta mücadelesinde , sahasında 'yı 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

İtalya Serie A'da zirve yarışında heyecan nefes kesiyor. Zirve taliplerin karşı karşıya geldiği mücadelede, sahasında 'yı 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren goller süper yıldızı 'dan ve 'den (K.K) geldi.

Bu sonuçla ekibi puanını 42'ye çıkarırken, Roma 40 puanda kaldı.

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