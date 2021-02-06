İtalya Serie A'da 21. hafta mücadelesinde Juventus, sahasında Roma'yı 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

İtalya Serie A'da zirve yarışında heyecan nefes kesiyor. Zirve taliplerin karşı karşıya geldiği mücadelede, Juventus sahasında Roma'yı 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren goller süper yıldızı Cristiano Ronaldo'dan ve Ibanez'den (K.K) geldi.

Bu sonuçla Torino ekibi puanını 42'ye çıkarırken, Roma 40 puanda kaldı.

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