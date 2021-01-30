30 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Crystal Palace - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace - Wolverhampton maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 Giriş Tarihi: 30.01.2021

'in 20. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Crystal Palace - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Wolverhampton maçı 30 Ocak Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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