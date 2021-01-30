İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Crystal Palace ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Crystal Palace - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Crystal Palace ile Wolverhampton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Wolverhampton maçı 30 Ocak Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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