27 Ocak 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Ayın futbolcusu seçilen Yusuf Yazıcı plaketini aldı

Yusuf Yazıcı plaketini aldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.01.2021

ekiplerinden 'de kariyerini sürdüren ve aralık ayının futbolcusu seçilen , plaketini aldı. 23 yaşındaki milli yıldız, "Destek veren herkese tekrar teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ödülüyle birlikte sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan 23 yaşındaki milli futbolcu, "'da 'Ayın Oyuncusu' ödülünü kazanan ilk Türk olmanın gururunu yaşıyorum. Destek veren herkese tekrar teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliğinin (UNFP) internet sitesi üzerinden kullanılan oylarla belirlenen ayın futbolcusu ödülüne 'nın yanı sıra Olympique Lyon'da forma giyen Tino Kadewere ve Karl Toko-Ekambi aday gösterilmişti.

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