10 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Osasuna 0-0 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Real Madrid deplasmanda yara aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.01.2021

'nın 18. haftasında deplasmanda ile karşılaştı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

'nın büyük bölümünde olduğu gibi maçın oynandığı Pamplona kentinde de kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı daha çok orta saha mücadelesiyle geçti.

İkinci yarı Karim Benzema ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen , ligin alt sırasında bulunan deplasmanından 1 puan aldı.

'da üç maç eksiği olmasına rağmen 38 puanla lider olan Atletico Madrid'in ardından ikinci sırada bulunan Real Madrid, puanını 37'ye çıkardı.

Osasuna ise 15 puanla 19. sırada yer aldı.

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