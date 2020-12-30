30 Aralık 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham-Fulham maçı corona vakaları nedeniyle ertelendi

Premier Lig'de yine corona engeli!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.12.2020

'de 16. hafta karşılaşmasında Tottenham-Fulham maçı corona virüsü vakları nedeniyle ertelendi.

'de heyecan 16. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Günün maçında Tottenham ile Fulham kozlarını paylaşacaktı.

Fulham'ın son günlerde açıkladığı corona virüsü vakaları nedeniyle karşılaşmanın ertelendiği duyuruldu.

Premier Lig'de , Sheffield United ve 'da da corona virüsü vakası çıktığı açıklanmıştı.

MOURINHO İSYAN ETMİŞTİ

Karşılaşma 4 saat kala açıklamalarda bulunan Mourinho, Premier Lig yönetimini eleştirdi. Portekizli teknik adam, "4 saat sonra maç var ve oynanıp oynanmayacağını hala bilmiyoruz. Dünyanın en iyi ligi!" ifadeleri kullandı.

EVERTON-MAN. CITY MAÇI DA ERTELENMİŞTİ

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında oynanaması planlanan Everton-Manchester City mücadelesi, konuk ekip City'de birçok oyuncunun corona virüsüne yakalanması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Zeki Çelik de o listede! Ligue 1'de... Zeki Çelik de o listede! Ligue 1'de...
Elche - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Elche - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Newcastle United - Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Newcastle United - Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör