18 Kasım 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Muhammed Salah ve Muhammed Elneny ikinci defa pozitif çıktı

Salah ve Elneny'e ikinci şok!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.11.2020

Son dakika haberine göre... , yıldız futbolcuları ve 'nin corona virüsü testlerinin ikinci defa da pozitif çıktığını açıkladı.

Milli maç arası için Mısır'a giden 'lu ile 'li 'nin corona virüs testleri bir kez daha pozitif çıktı. , ikilinin karantinada olduğunu açıklarken, Salah Liverpool'un Leicester, Elneny ise Arsenal'in Leeds United maçlarında takımlarındaki yerini alamayacak.
Son dakika: Sırbistan Milli Takımı'nda 3 futbolcunun corona virüsü testi pozitif!


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