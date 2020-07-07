07 Temmuz 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Celta Vigo-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Celta Vigo-Atletico Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 Giriş Tarihi: 07.07.2020

'nın 35. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor. Peki, Celta Vigo-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 35. haftasında 'nun formasını giydiği , sahasında 'i konuk ediyor. Düşme hattıyla arasında 6 puan bulunan Celta Vigo, mutlak 3 puan almak için sahaya çıkacak. Atletico Madrid'de Sime Vrsaljko ve bu akşam sahada olamayacak. Celta Vigo'da ise Sergio Álvarez, David Juncà, Denis Suárez ve Néstor Araújo bu akşam sahada olamayacak.

CELTA VIGO-ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Celta Vigo-Atletico Madrid maçı bu akşam 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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