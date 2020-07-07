İspanya La Liga'nın 35. haftasında Celta Vigo ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor. Peki, Celta Vigo-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo, sahasında Atletico Madrid'i konuk ediyor. Düşme hattıyla arasında 6 puan bulunan Celta Vigo, mutlak 3 puan almak için sahaya çıkacak. Atletico Madrid'de Sime Vrsaljko ve Diego Costa bu akşam sahada olamayacak. Celta Vigo'da ise Sergio Álvarez, David Juncà, Denis Suárez ve Néstor Araújo bu akşam sahada olamayacak.

CELTA VIGO-ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Celta Vigo-Atletico Madrid maçı bu akşam 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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