06 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Messi Barcelona'dan ayrılacak mı? Resmen açıklandı!

Başkan açıkladı! Messi ayrılıyor mu?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.07.2020

Son dönemlerde sık sık Messi'nin 'dan ayrılacağı haberleri çıkıyordu. İspanyol devi Barcelona'nın kulüp başkanı , Messi'nin ayrılacağı yönündeki haberler sonrası konu hakkında açıklama yaptı.

FC 'da 'nin ayrılacağına dair çıkan dedikodular üzerine kulüp başkanı önemli açıklamalarda bulundu.Bertomeu, Messi'nin takımda kalacağını vurgularken oyuncunun Katalan ekibinde devam etmek istediğini belirtti.

"KARİYERİNİ BURADA BİTİRMEK İSTİYOR"

İspanyol TV ağı Movistar'a konuşan Bertomeu, "Detay vermeyeceğim ama Messi, futbol yaşamını Barcelona'da sonlandıracağını defalarca söyledi. Lige ve birkaç oyuncuyla olan görüşmelere odaklandık. Messi, burada devam etmek ve kariyerini burada bitirmek istiyor. Birkaç yılı kaldı ve ondan daha da keyif alacağız" ifadelerini kullandı.

2000 yılından bu yana FC Barcelona bünyesinde kariyerini sürdüren Messi, 2019/20 sezonunda 38 resmi maça çıkıp 27 gol ve 24 asist kaydetti..

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