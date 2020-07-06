Messi Barcelona'dan ayrılacak mı? Resmen açıklandı!
Son dönemlerde sık sık Messi'nin Barcelona'dan ayrılacağı haberleri çıkıyordu. İspanyol devi Barcelona'nın kulüp başkanı Josep Bertomeu, Messi'nin ayrılacağı yönündeki haberler sonrası konu hakkında açıklama yaptı.
FC Barcelona'da Lionel Messi'nin ayrılacağına dair çıkan dedikodular üzerine kulüp başkanı Josep Bertomeu önemli açıklamalarda bulundu.Bertomeu, Messi'nin takımda kalacağını vurgularken oyuncunun Katalan ekibinde devam etmek istediğini belirtti.
"KARİYERİNİ BURADA BİTİRMEK İSTİYOR"
İspanyol TV ağı Movistar'a konuşan Bertomeu, "Detay vermeyeceğim ama Messi, futbol yaşamını Barcelona'da sonlandıracağını defalarca söyledi. Lige ve birkaç oyuncuyla olan görüşmelere odaklandık. Messi, burada devam etmek ve kariyerini burada bitirmek istiyor. Birkaç yılı kaldı ve ondan daha da keyif alacağız" ifadelerini kullandı.
2000 yılından bu yana FC Barcelona bünyesinde kariyerini sürdüren Messi, 2019/20 sezonunda 38 resmi maça çıkıp 27 gol ve 24 asist kaydetti..
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı