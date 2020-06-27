27 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: Augsburg 1-2 RB Leipzig | MAÇ SONUCU

Werner Leipzig'i sırtladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 Giriş Tarihi: 27.06.2020

'nın 34. haftasında RB deplasmanda 'u 'in attığı iki golle mağlup ederek sezonu üçüncü sırada tamamladı.

Almanya 'nın 34. haftasında ve , WWK Arena'da karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 28 ve 80. dakikalarda 'in attığı gollerle mağlup etti. Ev sahibi takımın tek golü ise 72. dakikada Ruben Vargas'tan geldi.

Bu sonuçta Leipzig sezonu 66 puanla 3. sırada tamamlarken, 36 puanı bulunan Augsburg sezonu 15. sırada noktaladı.

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