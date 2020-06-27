Bundesliga: Augsburg 1-2 RB Leipzig | MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 34. haftasında RB Leipzig deplasmanda Augsburg'u Timo Werner'in attığı iki golle 2-1 mağlup ederek sezonu üçüncü sırada tamamladı.

Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Augsburg ve Leipzig, WWK Arena'da karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 28 ve 80. dakikalarda Timo Werner'in attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın tek golü ise 72. dakikada Ruben Vargas'tan geldi.

Bu sonuçta Leipzig sezonu 66 puanla 3. sırada tamamlarken, 36 puanı bulunan Augsburg sezonu 15. sırada noktaladı.

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