05 Haziran 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Benfica'lı futbolcuları korkutan olay! Taşlı saldırıya uğradılar

Benfica takım otobüsüne taşlı saldırı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.06.2020

ekiplerinden , iç sahada oynanan ve 0-0'lık beraberlikle noktalanan Tondela maçının ardından tesislere giderken taşlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu futbolculardan yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

'nde rakibi Porto ile şampiyonluk mücadelesi veren , rakibinin Famalicao'ya 2-1 mağlup olmasının ardından sahasında Tondela'yı ağırladı.

Estadio da Luz'da oynanan mücadele 0-0 beraberlikle noktalanırken, rakibinin yenildiği haftada puan farkını açma şansını tepen Benfica takımı, maç sonrası tesislere giderken taşlı saldırıya uğradı.

Saldırı sonrası Portekiz ekibinin Alman futbolcusu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Benfica ile Porto'nun ligde 60 puan bulunurken, Benfica averaj farkıyla rakibinin önünde lider konumda bulunuyor.

Timo Werner Chelsea yolunda haberin devamı

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