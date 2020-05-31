31 Mayıs 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona 5 değişiklikten rahatsız oldu

Barcelona 5 değişiklikten rahatsız oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.05.2020

lideri Barcelona'da Teknik Direktör Quique Setien, 5 oyuncu değişikliği hakkıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

lideri Barcelona'da Teknik Direktör Quique Setien, 5 oyuncu değişikliği hakkıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Marca gazetesine konuşan İspanyol çalıştırıcı, "5 oyuncu değişikliği hakkının bize zarar vereceğini düşünüyorum. Bu sezon son dakikalarda birçok maç kazanmıştık. Ama artık rakiplerimiz son anlarda daha dinç olacak" yorumunu yaptı.
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