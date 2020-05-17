FC Köln 2-2 Mainz 05 l MAÇ SONUCU
Corona virüsü nedeniyle liglere verilen aranın ardından Almanya'da ligler kaldığı yerden devam ediyor... Bundesliga'nın 26. haftasında Köln ile Mainz karşı karşıya geldi. Seyircisiz oynanan maçta ev sahibi Köln 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve karşılaşma 2 -2 berabere tamamlandı.
Bundesliga'nın 26. haftasında Köln, Mainz 05'i konuk etti. RheinEnergie Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Köln, Mainz 05 karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1 puanla ayrıldı.
coronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynan maçta Köln'ün golleri 6. dakikada Mark Uth (penaltı) ve 53. dakikada Florian Kainz'dan geldi. Mainz 05'in gollerini ise 61. dakikada Taiwo Awoniyi ve 72. dakikada Pierre Kunde Malong kaydetti.
Bu sonuçla Köln, 33, Mainz 05 ise 27 puana yükseldi.
İki takım arasında Bundesliga'nın ilk yarısında oynanan maçta Mainz 05, Köln'ü 3-1 mağlup etmişti.
İLK 11'LER
Köln: Horn, Katterbach, Leistner, Bornauw, Schmitz, Hector, Skhiri, Thielmann, Uth, Kainz, Cordoba
Mainz: Müller, A.Martin, Juste, Niakhete, Baku, Fernandes, Malong, Boetius,Onisiwo, Quaison, Ji Dong-Won
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