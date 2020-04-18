18 Nisan 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı

O ligde tarihi karar! Küme düşme kaldırıldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.04.2020

Corona virüsü bir çok sektörde olduğu gibi ekonomisine de darbe vurdu. Lig yönetimi Birinci Ligi (Liga MX)'de 5 yıllığına küme düşmeyi kaldırdıklarını açıkladı.

Birinci Ligi'nde (Liga MX) 5 yıl süreyle küme düşme kaldırıldı.

Liga MX Yönetim Kurulu Başkanı Enrique Bonilla, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ligdeki 18 kulüp başkanının video konferans yöntemiyle katıldığı bir toplantı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yaşanan mali problemlerden dolayı zor günler geçiren Meksika futbolu için bir adım attıklarını ifade eden Bonilla, toplantıda oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda 5 sezon boyunca birinci ve ikinci ligler arasında düşme ve yükselmenin kaldırıldığını belirtti.

Bonilla, kararı daha önceden kabul eden ve genç oyuncu yetiştirme görevini üstlenecek ikinci lig kulüplerinin her birine 5 yıl boyunca sezon başına 845 bin dolar para yardımı yapılacağını kaydetti.

Öte yandan Bonilla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ikinci ligde 2019-2020 sezonunun iptaline karar verildiğini ve şampiyon ilan edilmeyeceğini açıkladı.

Meksika'da 10. haftası geride kalan Liga MX'in kapanış liginde karşılaşmalar, koronavirüs salgını nedeniyle geçen ay askıya alınmıştı.

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