Memphis Depay'ın çay paylaşımı olay oldu!

Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon forması giyen Hollandalı futbolcu Memphis Depay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Masada çay, kek ve kuruyemişlerin bulunduğu bir fotoğraf paylaşan yıldız oyuncu, Türk takipçileri tarafından mesaj yağmuruna tutuldu.

Fransa Ligi ekiplerinden Lyon'da forma giyen yıldız futbolcu Memphis Depay, yaptığı paylaşımda sosyal medyaya damga vurdu. Liglerin ertelenmesinin ardından karantinaya giren ve çalışmalarını evden sürdüren Depay, karantina günlerinde neler yaptığını sık sık sosyal medyadan paylaşırken, son paylaşımı özellikle Türk takipçilerinden olumlu geri gönüiş aldı.

Instagram hesabından sofrasını paylaşan 26 yaşındaki futbolcunun sofrasında çay, kek ve kuruyemişlerin bulunması, Türk adetlerinden biri olan 'Gün' olayını yansıttığı ifade edildi.

İşte o paylaşım:





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