24 Şubat 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Wolfsburg 4 - 0 Mainz 05 l MAÇ SONUCU l ÖZET İZLE

Wolfsburg evinde farklı kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 24.02.2020

Wolfsburg, 'nin (Bundesliga) 23. haftasında evinde 'i , Renato Steffen (2) ve 'ın golleriyle 4-0 mağlup etti ve son 4 maçta 3. galibiyetini alarak puanını 34'e yükseltti. Mainz 05 ise bu sonuçla 22 puanda kaldı.

'nin (Bundesliga) 23. haftasında Wolfsburg, ile karşı karşıya geldi.

TSİ 20.00'de başlayan ve Volkswagen Arena'da oynanan maçta ev sahibi ekip rakibini 4-0 mağlup ederek son 4 maçta 3. galibiyetini aldı ve puanını 34'e yükseltti.

Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri , Renato Steffen (2) ve attılar.

Mainz 05 ise bu sonuçla 22 puanda kaldı.

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