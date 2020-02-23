Wolfsburg 4 - 0 Mainz 05 l MAÇ SONUCU l ÖZET İZLE

Wolfsburg, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 23. haftasında evinde Mainz 05'i Josip Brekalo, Renato Steffen (2) ve Yannick Gerhardt'ın golleriyle 4-0 mağlup etti ve son 4 maçta 3. galibiyetini alarak puanını 34'e yükseltti. Mainz 05 ise bu sonuçla 22 puanda kaldı.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 23. haftasında Wolfsburg, Mainz 05 ile karşı karşıya geldi.

TSİ 20.00'de başlayan ve Volkswagen Arena'da oynanan maçta ev sahibi ekip rakibini 4-0 mağlup ederek son 4 maçta 3. galibiyetini aldı ve puanını 34'e yükseltti.

Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri Josip Brekalo, Renato Steffen (2) ve Yannick Gerhardt attılar.

Mainz 05 ise bu sonuçla 22 puanda kaldı.

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