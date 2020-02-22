Pogba yuvaya

Eski yıldızını transfer listesinin en başına yazan Juve, bütçesinin büyük bir kısmını 27 yaşındaki orta saha için harcama kararı aldı.

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İtalya Ligi'nde zirvede yer alan Juventus'ta, transfer çalışmaları şimdiden başladı. Siyahbeyazlıların, öncelikli hedefinin Paul Pogba (27) olduğu belirtildi. Juve, eski oyuncusu için bütçesinin önemli bir kısmını ayıracak. ManU'da mutsuz olan Pobga da eski kulübüne yeşil ışık yaktı.Juventus teknik patronu Sarri'nin, transferde iki isim daha istediği bildirildi. PSV'nin forveti Donyell Malen'i (21) 2'nci sıraya yazan İtalyan menajer, Ajax'ın orta sahası Ryan Gravenberch'i (17) de arkasına ekledi. Juve'nin bu isimler için harekete geçmesi bekleniyor.