15 Şubat 2020, Cumartesi
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Paderborn 1-2 Hertha Berlin | MAÇ SONUCU
Giriş Tarihi: 15.02.2020
Bundesliga'nın 22. haftasında Hertha Berlin deplasmanda Paderborn'u 2-1 mağlup etti. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Dedryck Boyata ve 67. dakikada Jamilu Collins (k.k.) kaydederken, ev sahibi takımın tek golü 51. dakikada Dennis Srbeny'den geldi.
Almanya Ligi'nin 22. haftasında Paderborn ile Hertha Berlin, Benteler Arena'da karşı karşıya geldi. Rakibini 2-1'lik skorla geçen başkent ekibi, 22 maçında 7. galibiyetini elde ederek 13. sıraya yükseldi. Ev sahibi Paderborn ise 16 puanla son sırad kaldı.
Bundesliga'nın 23. haftasında Paderborn, 21 Şubat Cuma günü saat 22.30'da Bayern Münih deplasmanına konuk olacak. Hertha Berlin ise 22 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da sahasında Köln'ü ağırlayacak.
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