Real Madrid 3-4 Real Sociedad l MAÇ SONUCU

İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Real Madrid sahasında Real Sociedad'ı ağırladı.

Real Sociedad, bonservisi Real Madrid'de bulunan Martin Ödegaard'ın 22. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda gol yağmuru

Konuk ekip Alexander Isak'ın 54. ve 56. dakikalarda attığı gollerle durumu 3-0'a getirirken, ev sahibi ekip 59. dakikada Marcelo ile farkı 2'ye indirdi.

Real Sociedad 69. dakikada Mikel Merino ile bir gol daha buldu. 79. dakikada Vinicius Junior ve 90. dakikada Nacho Fernandez'in attığı goller Real Madrid'e yetmedi ve yarı finale çıkan taraf konuk ekip oldu.