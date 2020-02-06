Real Madrid 3-4 Real Sociedad l MAÇ SONUCU
Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında sahasında Real Sociedad'a 4-3 yenildi ve turnuvadan elendi.
İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Real Madrid sahasında Real Sociedad'ı ağırladı.
Real Sociedad, bonservisi Real Madrid'de bulunan Martin Ödegaard'ın 22. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda gol yağmuru
Konuk ekip Alexander Isak'ın 54. ve 56. dakikalarda attığı gollerle durumu 3-0'a getirirken, ev sahibi ekip 59. dakikada Marcelo ile farkı 2'ye indirdi.
Real Sociedad 69. dakikada Mikel Merino ile bir gol daha buldu. 79. dakikada Vinicius Junior ve 90. dakikada Nacho Fernandez'in attığı goller Real Madrid'e yetmedi ve yarı finale çıkan taraf konuk ekip oldu.
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