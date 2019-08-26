26 Ağustos 2019, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lille Renato Sanches'i transfer etti

Lille Renato Sanches'i transfer etti
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 26.08.2019

Milli futbolcular Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da forma giydiği 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, 'ten Portekizli orta saha 'i renklerine bağladı.

Lille Kulübü, transferini sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile duyurdu.

Fransız basınında, Lille'in oyuncu için 20 milyon avro ödeyeceği öne sürüldü.

'dan 2016'da 'e 35 milyon avro bonservis bedeliyle olan 22 yaşındaki oyuncu, 53 maça çıktı ve 2 gol attı.



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