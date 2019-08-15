15 Ağustos 2019, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Balotelli Brescia’da

Balotelli Brescia’da
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 15.08.2019

, Serie A ekibi Brescia ile 2+1 yıllığına anlaştı. İtalyan futbolcu yıllık 2.2 milyon euro net ücret kazanacak. Ayrıca oynadığı maç başına da 15 bin euro alacak.

Nice'ten ayrılarak bonservisini eline alan , Serie A ekibi Brescia ile 2+1 yıllığına anlaştı. İtalyan futbolcu yıllık 2.2 milyon euro net ücret kazanacak. Ayrıca oynadığı maç başına da 15 bin euro alacak.
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