19 Temmuz 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Schalke Cenk Tosun için atağa geçiyor

Schalke Cenk Tosun için atağa geçiyor
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 19.07.2019

NSNO, adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Bundesliga ekibi 'nin gelecek hafta Cenk'i kadrosuna katmak için teklifte bulunacağını yazdı.

NSNO, adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Bundesliga ekibi 'nin gelecek hafta Cenk'i kadrosuna katmak için teklifte bulunacağını yazdı. Transferin bitme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Cenk'in 'a kiralık dönme ihtimali de var.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Merih Demiral'dan Ronaldo'ya mesaj! Merih Demiral'dan Ronaldo'ya mesaj!
Merih Demiral'dan Ronaldo'ya mesaj! Merih Demiral'dan Ronaldo'ya mesaj!
Ahmed Kutucu hazırlık maçında şov yaptı! Ahmed Kutucu hazırlık maçında şov yaptı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör