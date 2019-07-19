Schalke Cenk Tosun için atağa geçiyor

NSNO, adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Bundesliga ekibi Schalke'nin gelecek hafta Cenk'i kadrosuna katmak için teklifte bulunacağını yazdı.

NSNO, adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Bundesliga ekibi Schalke'nin gelecek hafta Cenk'i kadrosuna katmak için teklifte bulunacağını yazdı. Transferin bitme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Cenk'in Beşiktaş'a kiralık dönme ihtimali de var.