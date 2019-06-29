Yeniden Okaka

İtalyan basını, geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelen Stefano Okaka'nın yeniden G.Saray'ın listesinde olduğunu iddia etti. Watford'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Udinese'de 16 maçta 6 kez ağları sarstı.

İtalyan basını, geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelen Stefano Okaka'nın yeniden G.Saray'ın listesinde olduğunu iddia etti. Watford'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Udinese'de 16 maçta 6 kez ağları sarstı.