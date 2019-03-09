SON DAKİKA: Gündemi sallayan haber: "Guardiola Juventus ile anlaştı"

İngiltere Premier Lig'de başarılarına devam eden Pep Guardiola ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. II Giornale Muhabiri Luigi Guelpa, Radio CRC isimli yayın organında İspanyol teknik adamın Juventus ile prensip anlaşmasına vardığını söyledi.

Guelpa, "Guardiola'nın önümüzdeki 4 yıl için Juventus ile anlaştığını öğrendim. Bunu bana Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a gideceğini söyleyen kişi iletti" diye konuştu.

Guardiola ile çehresi değişen Manchster City, 2016'da kazanılan Premier Lig şampiyonluğunun ardından yine zafere oynuyor.