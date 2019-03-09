09 Mart 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

SON DAKİKA: Gündemi sallayan haber: "Guardiola Juventus ile anlaştı"

Bomba iddia! Guardiola Juventus ile anlaştı
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 09.03.2019 Giriş Tarihi: 09.03.2019

İngiltere 'de başarılarına devam eden ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. II Giornale Muhabiri Luigi Guelpa, Radio CRC isimli yayın organında İspanyol teknik adamın  ile prensip anlaşmasına vardığını söyledi.

Guelpa, "Guardiola'nın önümüzdeki 4 yıl için ile anlaştığını öğrendim. Bunu bana 'nun Juventus'a gideceğini söyleyen kişi iletti" diye konuştu.

Guardiola ile çehresi değişen Manchster City, 2016'da kazanılan şampiyonluğunun ardından yine zafere oynuyor.

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