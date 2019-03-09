09 Mart 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Ozan'lı Stuttgart deplasmanda mağlup

Ozan'lı Stuttgart deplasmanda mağlup
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 09.03.2019

'ın formasını giydiği , deplasmanda 'a 3-1 mağlup oldu.

'nın 25'inci haftasında 'ın takımı , 'a konuk oldu. 'ta oynanan mücadelede ev sahibi Borussia Dortmund, rakibini 3-1 mağlup etti. Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 62'nci dakikada penaltıdan Reus 84'üncü dakikada Alcacer ve 90'ıncı dakikada Pulisic kaydetti. Stuttgart'ın karşılaşmadaki tek golü 71'inci dakikada Kempf'ten geldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ozan Kabak 90 dakika sahada kalırken, Borussia Dortmund'da forma giymedi.



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