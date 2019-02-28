28 Şubat 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Barcelona'dan Alba'ya yeni sözleşme
Giriş Tarihi: 28.02.2019
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, futbolcusu Jordi Alba'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığı ve serbest kalma bedelinin de 500 milyon avro olarak belirlendiği kaydedildi.
2012 yılından bu yana Barcelona forması giyen Alba, 4'ü La Liga şampiyonluğu olmak üzere toplam 14 kez kupa sevinci yaşadı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı