28 Şubat 2019, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona'dan Alba'ya yeni sözleşme

Barcelona'dan Alba'ya yeni sözleşme
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 28.02.2019

() ekiplerinden , futbolcusu 'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığı ve serbest kalma bedelinin de 500 milyon avro olarak belirlendiği kaydedildi.

2012 yılından bu yana forması giyen Alba, 4'ü şampiyonluğu olmak üzere toplam 14 kez kupa sevinci yaşadı.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Liverpool sahasında farklı kazandı Liverpool sahasında farklı kazandı
Kral Kupası'nda ilk finalist Barcelona Kral Kupası'nda ilk finalist Barcelona
FIFA'dan Sala'nın bonservisine inceleme FIFA'dan Sala'nın bonservisine inceleme
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör