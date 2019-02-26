26 Şubat 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea'de anarşi!

Chelsea'de anarşi!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 Giriş Tarihi: 26.02.2019

Sarri’nin oyundan almak istemesine rağmen buna direnen Kepa’nın hareketi ’da gündeme oturdu

M.City'nin 'yi penaltı atışlarıyla 4-3 yendiği Carabao Cup finalinde Chelsea menajeri Maurizio Sarri ile takımın başarılı file bekçisi Kepa arasında çıkan tartışma basınında gündem oldu. gazetesi "Sarri'nin kalecisinden başkaldırı" yorumunu yaparken, The Guerdian ise "Anarşi" başlığını attı. Chelsea'nin efsanelerinden Terry, "Eğer tabelada numaranız görünüyorsa kenara gelmek ve biraz saygı göstermek zorundasınız" dedi. Alan Shearer ise "Bu, saygıyla alakalı bir konu. Kepa, bu yaptığıyla hocasını milyonlarca insanın önünde rezil etti. Kulüptekiler için gülünç ve utanç verici" diye konuştu.

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