25 Şubat 2019, Pazartesi
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Özdeşleştiği Juventus formasıyla 705 maçta 290 gol atan 44 yaşındaki eski futbolcu, 91 kez giydiği İtalya Milli Takımı formasıyla 2006'da FIFA Dünya Kupası'nı kaldırdı.
Del Piero ABD'de takım sahibi oldu
Giriş Tarihi: 25.02.2019
Juventus Kulübünün sembol isimlerinden Alessandro Del Piero, Amerikan Beşinci Futbol Ligi (UPSL) takımlarından LA 10'un sahibi oldu.
Del Piero, kişisel internet sitesinden yaptığı açıklamada, iş ortağı Jeffrey Whalen ile ABD'nin Los Angeles kentinde faaliyetlerini sürdüren LA 10 isimli kulübün sahibi olduğunu belirtti.
Özdeşleştiği Juventus formasıyla 705 maçta 290 gol atan 44 yaşındaki eski futbolcu, 91 kez giydiği İtalya Milli Takımı formasıyla 2006'da FIFA Dünya Kupası'nı kaldırdı.
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