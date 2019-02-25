25 Şubat 2019, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Del Piero ABD'de takım sahibi oldu

Del Piero ABD'de takım sahibi oldu
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 25.02.2019

Kulübünün sembol isimlerinden Alessandro , Amerikan Beşinci Futbol Ligi (UPSL) takımlarından 10'un sahibi oldu.

, kişisel internet sitesinden yaptığı açıklamada, iş ortağı Jeffrey Whalen ile 'nin kentinde faaliyetlerini sürdüren 10 isimli kulübün sahibi olduğunu belirtti.

Özdeşleştiği formasıyla 705 maçta 290 gol atan 44 yaşındaki eski futbolcu, 91 kez giydiği İtalya formasıyla 2006'da 'nı kaldırdı.

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