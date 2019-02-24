25 Şubat 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
El İttihad'da Bilic dönemi sona erdi
Giriş Tarihi: 25.02.2019
Suudi Arabistan takımı El İttihad'da Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'in görevine son verildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, beklenen sonuçların alınamaması nedeniyle 50 yaşındaki teknik adam Bilic ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Takımın teknik direktörlüğüne daha önce kulüpte görev yapan Şilili Jose Luis Sierra'nın getirildiği belirtildi.
Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, Eylül 2018'de El İttihad'ın başına geçmişti.
Devre arasında Galatasaray'dan Garry Rodrigues ve Medipol Başakşehir'den Manuel da Costa'yı transfer eden El İttihad, 21 haftası geride kalan Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde 15 puanla 15. sırada bulunuyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı