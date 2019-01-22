22 Ocak 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Ronaldo'ya 23 ay hapis ve 18,7 milyon avro para cezası

Ronaldoya şok! Hapis cezası ve...
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019

'da vergi kaçırmakla suçlanan Portekizli futbolcu 'ya 23 ay hapis ve toplamda 18,7 milyon avro para cezası verildi.

Maliye ve savcılığın hazırladığı iddianameye göre, 2011-2014 yıllar arasında dört ayrı işlemekle ve 5,7 milyon avroluk vergi kaçırmakla suçlanan Ronaldo mahkemeye kız arkadaşı Georgina Rodriguez ile birlikte geldi. Güvenlik için iki İspanyol polisinin eşlik ettiği Ronaldo, yaklaşık 1 saat mahkemede kaldı. Portekizli futbolcu, çıkışta gazetecilerin sorularını cevapsız bırakırken, mahkeme binası önüne gelen küçük bir hayran grubunu selamlayarak, imza verdi.

Mahkeme kaynakları tarafından gazetecilere yapılan açıklamada, savcılık tarafından hakkında iki yıl hapis ve toplamda 18,8 milyon avro para cezası talep edilen 33 yaşındaki Ronaldo'nun suçlamaları kabul ettiği, anlaşma yoluyla sadece para cezası ödeyerek davayı kapattığı bilgisi verildi.

Mahkemenin Ronaldo'ya 23 ay hapis ve toplamda 18,7 milyon avro para cezası verdiği ancak Portekizli futbolcunu iki yıldan az ceza aldığı için cezaevine girmeyeceği ifade edildi.

takımında 2009-2018 yılları arasında forma giyen ve 10 Temmuz 2018'te 'nın takımına transfer olan Ronaldo, imaj haklarından elde ettiği gelirleri off-shore hesaplarında tutarak vergi kaçırmakla suçlanıyordu.

Ronaldo, Madrid'deki davadan sonra İtalya'ya dönmek üzere özel bir araçla havaalanına gitti.

Diğer yandan eski İspanyol futbolcu da 2010-2012 yılları arasında 3 ayrı mali suçtan dolayı 5 yıl hapis ve 4 milyon avro para cezası talebiyle yargılandığı dava için Madrid İl Mahkemesi'ne geldi. Xabi'nin mahkemedeki işlemleri devam ediyor.

'da şimdiye kadar Ronaldo gibi vergi kaçırmak suçundan ceza alan futbolcular , Javier Mascherano, , , Marcelo, Luka Modriç, Fabio Coentrao, ve Ricardo Carvalho olurken, teknik direktör da aynı şekilde para cezası almıştı.

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