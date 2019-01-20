20 Ocak 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City ve Tottenham haftayı 3 puanla kapattı

Manchester City deplasmanda coştu
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 20.01.2019

İngiltere 'in 23. haftasında , 'ı 3-0, Tottenham ise Fulham'ı 2-1 yendi.

Ligin 23. haftası, 2 karşılaşmayla sona erdi. , deplasmanından Danilo'nun 18, Sterling'in 54 ve Sane'nin 56. dakikadaki golleriyle 3-0 galip ayrıldı.

'deki gol sayısını 62'ye çıkaran Manchester City, Avrupa'nın 5 büyük liginde bu sezon resmi maçlarda 100 gol barajını geçen ilk takım oldu.

Haftanın kapanış müsabakasında Fulham, Tottenham'ı ağırladı. Kümede kalma mücadelesi veren Fulham, Llorente'nin 17. dakikada kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Dele Alli'nin 51. dakikadaki golüyle skora denge getiren Tottenham, Winks'in 90+3. dakikada kaydettiği golle maçı 2-1 kazandı.

Fulham'ın 'tan kadrosuna kattığı , 2967 gün sonra Premier Lig'deki ilk maçına çıktı. Hollandalı futbolcu, 55. dakikada yerini Sessegnon'a bıraktı.

Puanını 56'ya çıkaran Manchester City, lider ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu. 3. sıradaki Tottenham ise puanını 51'e yükseltti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Babelli Fulham son dakikada yıkıldı Babel'li Fulham son dakikada yıkıldı
Liverpool, Trent Alexander-Arnold ile sözleşme uzattı Liverpool, Trent Alexander-Arnold ile sözleşme uzattı
Londra derbisi Arsenalin Londra derbisi Arsenal'in
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör