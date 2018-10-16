    16 Ekim 2018, Salı

    DÜNYADAN FUTBOL

    PSG ve Juventus gözlerini rekora dikti

    PSG ve Juventus gözlerini rekora dikti
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 Giriş Tarihi: 16.10.2018

    Fransa 'ne (Ligue 1) 9'da 9 ile başlayan Saint-Germain () ve İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk 8 haftasını kayıpsız geçen , Avrupa'nın 5 büyük ligindeki tarihin en iyi sezon başlangıçlarını akıllara getirdi.

    Son 6 Ligue 1 sezonunun 5'inde ipi göğüsleyen ve son 7 yılın Serie A şampiyonu , 2018-19 sezonuna da hızlı bir giriş yaptı.

    Sezon öncesi teknik direktörlüğe 'i getiren PSG, Neymar, Kylian Mbappe ve 'den oluşan hücum hattıyla rakiplerini adeta gol yağmuruna tuttu.

    PSG, 32 kez fileleri havalandırdığı ilk 9 karşılaşmasından da 3 puanla ayrıldı. ekibi böylece 1936-37 sezonuna ilk 8 maçını kazanarak başlayan Olympique Lillois'ye ait Ligue 1 rekorunu kırdı.

    'yu 'den transfer ederek dikkatleri üstüne çeken Juventus ise ilk 8 haftadaki performansıyla şampiyonluk iştahından bir şey kaybetmediğini gösterdi.

    İtalya ligi rekoruna ortak olmaya 2 maç uzaklıktaki siyah-beyazlılar, geçen sezon Napoli'nin yaptığı gibi ilk 8 haftayı kayıpsız geçti.

    Rekor Tottenham'da

    PSG ve Juventus, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki tarihin en iyi sezon başlangıçları arasına giren bu etkileyici performanslarıyla rekora da göz kırpıyor.

    Avrupa'nın 5 büyük liginde bir sezona en iyi başlayan kulüp unvanını, İngiltere ligi 1960-61 sezonundaki ilk 11 karşılaşmasını kazanan Tottenham taşıyor. 42 haftalık sezonu şampiyon tamamlayan Bill Nicholson yönetimindeki Londra ekibi, 12. haftadaki beraberliğine kadar tüm maçlarını kazandı.

    Serie A tarihinin en iyi sezon başlangıcını, 2013-14 sezonundaki 10 maçlık galibiyet serisiyle Roma gerçekleştirdi. 'nin kaptanlığını yaptığı Roma, 18. haftaya kadar namağlup unvanını korusa da ligi Juventus'un arkasında 2. sırada tamamladı.

    de teknik direktör 'nın son yılını yaşadığı ve şampiyon olduğu 2015-16 sezonunda, Bundesliga'nın ilk 10 haftasında da sahadan 3 puanla ayrıldı.

    İspanya liginde ise 1968-69 sezonuna üst üste 9 galibiyet alarak başlayan Real Madrid'in rekoru hala kırılamadı. Eflatun-beyazlılar, 30 hafta süren sezon sonunda 14. lig şampiyonluğunu elde etti.

    Türkiye'de en iyi başlangıç Fenerbahçe'nin

    Sezon başından bu yana sergilediği oyunla şampiyonluktan uzak gözüken , ligindeki rekorun sahibi.

    2009-10 sezonundaki ilk 8 mücadelesini de kazanan sarı-lacivertli takım, kendisine ait 7 karşılaşmalık rekoru geliştirmişti.

    Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en iyi sezon başlangıçları şöyle:

    TakımLigÜlkeSezonÜst üste alınan galibiyet
    TottenhamPremier Ligİngiltere1960-6111
    RomaSerie Aİtalya2013-1410
    Bayern MünihBundesligaAlmanya2015-1610
    Real MadridLa Ligaİspanya1968-699
    PSGLigue 1Fransa2018-199 (seri sürüyor)

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