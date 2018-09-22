    23 Eylül 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    Real Madrid tek golle kazandı

    Real Madrid tek golle kazandı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 23.09.2018

    1. Futbol Ligi'nin () beşinci haftasında , konuk ettiği Espanyol'u 1-0 mağlup etti.

    Rakibini Santiago Bernabeu Stadı'nda ağırlayan ev sahibi ekip, 41. dakikada Marco Asensio'nun golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı ve haftayı 3 puanla kapattı.

    Puanını 13'e çıkaran Madrid ekibi, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Espanyol ise 7 puanla 6'ncı sırada kaldı.

    Öne çıkan diğer karşılaşmada ise , konuk olduğu Getafe'yi David Soria (kendi kalesine) ve Thomas Lemar'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Atletico Madrid, 8 puan ve maç fazlasıyla 5'inci sıraya yükseldi.



    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
    Benfica’nın başı büyük dertte! Fuhuş... Benfica’nın başı büyük dertte! Fuhuş...
    Schalke 04, dördüncü haftayı da puansız kapattı Schalke 04, dördüncü haftayı da puansız kapattı
    Manchester United evinde puan kaybetti Manchester United evinde puan kaybetti
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör