23 Eylül 2018, Pazar
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Real Madrid tek golle kazandı
Giriş Tarihi: 23.09.2018
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) beşinci haftasında Real Madrid, konuk ettiği Espanyol'u 1-0 mağlup etti.
Rakibini Santiago Bernabeu Stadı'nda ağırlayan ev sahibi ekip, 41. dakikada Marco Asensio'nun golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı ve haftayı 3 puanla kapattı.
Puanını 13'e çıkaran Madrid ekibi, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Espanyol ise 7 puanla 6'ncı sırada kaldı.
Öne çıkan diğer karşılaşmada ise Atletico Madrid, konuk olduğu Getafe'yi David Soria (kendi kalesine) ve Thomas Lemar'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Atletico Madrid, 8 puan ve maç fazlasıyla 5'inci sıraya yükseldi.
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