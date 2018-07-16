    16 Temmuz 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Amrabat, Suudi Arabistan Ekibi Al-Nassr'da

    Amrabatın yeni adresi belli oldu
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 Giriş Tarihi: 16.07.2018

    Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Galatasaray'ın eski yıldızı Nordin Amrabat, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile anlaştı.

    Trabzonspor'un transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Noureddine Amrabat'ın yeni takımı belli oldu.


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