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Amrabat, Suudi Arabistan Ekibi Al-Nassr'da
Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 Giriş Tarihi: 16.07.2018
Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Galatasaray'ın eski yıldızı Nordin Amrabat, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile anlaştı.
Trabzonspor'un transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Noureddine Amrabat'ın yeni takımı belli oldu.
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