    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    DÜNYADAN FUTBOL

    Cristiano Ronaldo Juventus'ta

    Cristiano Ronaldo Juventusta
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 Giriş Tarihi: 10.07.2018

    , 'nun transferi konusunda ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

    Günlerdir spor kamuoyunu meşgul eden ve resmi açıklamanın gelmesi beklenen yılın transferi, resmen açıklandı. İspanya'nın Kulübü, Portekizli yıldız futbolcu 'nun İtalya Serie A ekiplerinden 'a transfer olduğunu duyurdu.

    Madrid ekibinden yapılan açıklamada yıldız futbolcuya teşekkür edilirken, Portekizli oyuncunun Real Madrid'de dünya ve kulüp tarihinin en parlak performanslarından birini gösterdiği kaydedildi. Öte yandan yapılan açıklamada, Cristiano Ronaldo için "Real Madrid her zaman senin evin" ifadesi de kullanıldı.

    9 yıl önce dönemin rekor bonservis bedeliyle Manchester United'tan Real Madrid'e transfer olan Ronaldo, bu süreç içerisinde Real Madrid formasıyla 4 kez Ballon d'Or ödülünü alırken, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 2 La Liga, 2 İspanya Süper Kupası, 2 İspanya Kupası ve 3 FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazandı. Ayrıca Ronaldo, Real Madrid tarihinin en çok gol atan oyuncusu olmayı başarmıştı.

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