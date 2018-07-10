Cristiano Ronaldo Juventusta

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun transferi konusunda Juventus ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Günlerdir spor kamuoyunu meşgul eden ve resmi açıklamanın gelmesi beklenen yılın transferi, resmen açıklandı. İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'a transfer olduğunu duyurdu.



Madrid ekibinden yapılan açıklamada yıldız futbolcuya teşekkür edilirken, Portekizli oyuncunun Real Madrid'de dünya ve kulüp tarihinin en parlak performanslarından birini gösterdiği kaydedildi. Öte yandan yapılan açıklamada, Cristiano Ronaldo için "Real Madrid her zaman senin evin" ifadesi de kullanıldı.



9 yıl önce dönemin rekor bonservis bedeliyle Manchester United'tan Real Madrid'e transfer olan Ronaldo, bu süreç içerisinde Real Madrid formasıyla 4 kez Ballon d'Or ödülünü alırken, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 2 La Liga, 2 İspanya Süper Kupası, 2 İspanya Kupası ve 3 FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazandı. Ayrıca Ronaldo, Real Madrid tarihinin en çok gol atan oyuncusu olmayı başarmıştı.