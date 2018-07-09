    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    DÜNYADAN FUTBOL

    Juventus'un yeni oyuncusu Emre Can'dan Cristiano Ronaldo açıklaması

    Emre Candan Cristiano Ronaldo açıklaması!
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 Giriş Tarihi: 09.07.2018

    İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Türk asıllı Alman futbolcu , yeni takımında mutlu olduğunu belirtti.

    , yaptığı açıklamada, 'un büyük bir kulüp olduğunun altını çizerek, "Her şey yolunda. Burada olmaktan çok mutluyum." ifadesini kullandı.

    Çocukken o dönemde, Juventus taraftarı olan menajerinin kendisine bir gün bu takımda oynayacağını söylediğini anlatan Emre Can, birçok iyi futbolcunun görev yaptığı İtalyan ekibe transferinin gerçekleştiğini söyledi.

    Portekizli yıldız 'nun Juventus'a transfer olacağı yönündeki haberlerle ilgili soru üzerine Emre Can, "Bence takımdaki herkes için Cristiano Ronaldo gibi büyük bir futbolcuyla oynamak harika olur. Ancak kulübün onunla iletişime geçip geçmediğini bilmiyorum. Şu an sadece kendi işime odaklanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    Önce Serie A, sonra da UEFA Şampiyonlar Ligi zaferini hedeflediğini anlatan Emre Can, "Amacımız Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olmalı. Ben de bu yüzden buradayım. Takımıma yardımcı olmak istiyorum. Hep beraber bunu başarabiliriz çünkü bence harika bir takımız." ifadelerini kullandı.

    Diğer birçok büyük kulüptense Juventus'a gelmeyi tercih ettiğini vurgulayan Emre Can, büyük hedefleri ve projeleri olan İtalyan ekibinin bir parçası olmak istediğini kaydetti.

    Juventus'tan önceki takımı Liverpool ile sorun yaşadığı şeklinde çıkan haberlerin sorulması üzerine Emre Can, iddiaların doğru olmadığını ve eski takımıyla ilişkisinin çok iyi olduğunu sözlerine ekledi.

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