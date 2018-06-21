    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    DÜNYADAN FUTBOL

    Matthaus: "Gündoğan ilk on birde oynamalı"

    Matthaus: Gündoğan ilk on birde oynamalı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 Giriş Tarihi: 21.06.2018

    'e dönük yaptığı eleştirilerle yeniden Alman spor kamuoyunun dikkatini çeken eski milli takım oyuncusu Lothar Matthaus, şimdi de 'a sahip çıkarak, "İsveç maçında mutlaka görev verilmelidir" dedi.

    Alman Bild gazetesi için Dünya Kupası'nı yorumlayan Matthaus, Almanya'nın İsveç maçında bütün gücünü otaya koyması gerektiğini belirterek, "Meksika maçında uygulanan taktikler, oyun anlayışı ve kadro değiştirilmeli. Mario Gomez ve ilk on birde yer almalı" diye konuştu.
    İsveç'in 4-4-2 oyun istemi ile oynadığına değinen Matthaus, "İsveç'in oyun sistemine karşı orta sahada mutlaka değişikliğe gidilmeli, teknik ve hızlı hareket edebilecek İlkay Gündoğan'ın sahada olması gerekiyor" yorumunda bulundu.

    Dietmar Hamann: "Elinizi Özil'in üzerinden çekin"
    Almanya Milli Takımı'nın eski futbolcularından "Didi" lakaplı ise 'e karşı başlatılan linç girişimine sessiz kalmayarak, "Elinizi Özil'in üzerinde çekin! Milli takım iyi sonuç alırsa bir şey yok, sonuç kötüyse suçlu Mesut oluyor. Dünya Kupası'nda bir rol oynamak istiyorsak takımın önemli oyuncalarına sahip çıkmalıyız. Özil takımımız için en önemli isimlerden birisidir. Arjantin Milli Takımı'nda Messi ne ise Almanya Milli Takımı için de Özil öyledir. Messi iyi oynayınca Arjantin iyi oynuyor, Almanya'da da Özil öyledir. Bunun için Özil'e sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.
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