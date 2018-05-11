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    11 Mayıs 2018, Cuma

    DÜNYADAN FUTBOL

    Avrupa'nın 3 devi Cengiz'i Ünder'in peşinde

    Avrupanın 3 devi Cengizi Ünderin peşinde
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 11.05.2018 Giriş Tarihi: 11.05.2018

    Atletico Madrid, Monaco ve Borussia Dortmund'un ile ilgilendiği ancak 'nın olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

    'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken için Avrupa'dan 3 kulüp devreye girdi.

    La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Atletico Madrid, Monaco ve Cengiz Ünder, Cengiz Ünder için Roma'nın kapısını çaldı.

    MONCHI'DEN OLUMSUZ YANIT

    Haberde; Monchi'nin Cengiz Ünder'in yeni menajeri Fai Ramadani ile görüştüğü ve Cengiz'in satılık olmadığını ilettiği belirtildi.

    Serie A'da 3. sırada bulunan Roma'nın Şampiyonlar Ligi bileti alması durumunda Cengiz Ünder'in attığı gollerin kritik bir rol oynayacağı vurgulandı.

    Başakşehir'den Roma'ya sezon başında transfer olan 20 yaşındaki Cengiz Ünder, 31 maçta 8 gol attı ve 2 asist yaptı.

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