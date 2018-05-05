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    05 Mayıs 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Hakanlı Milan'dan farklı tarife

    Hakanlı Milandan farklı tarife
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 05.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018

    İtalya 36'ncı hafta mücadelesinde kendi sahasında Hellas Verona'yı 4-1 mağlup etti.

    San Siro'da oynanan müsabakada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10'uncu dakikada , 32'nci dakikada Patrick Cutrone, 49'uncu dakikada Ignazio Abate ve 89'uncu dakikada Fabio Borini kaydetti. Deplasman ekibinin tek golü ise 85'inci dakikada Seung-Woo Lee'den geldi.
    Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya formasıyla ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı ve takımının ilk golüne imza atmayı başardı.

    Bu sonuçla birlikte Milan puanını 60'a yükseltirken, Verona 25 puanda kaldı.


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