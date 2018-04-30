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    30 Nisan 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Barcelona şampiyonluğu kutladı

    Barcelona şampiyonluğu kutladı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 30.04.2018

    ’da bitime 3 hafta kala liderliği garantileyen , şampiyonluğunu kutladı.

    Dün gece deplasmanda Deportivo La Coruna ile karşılaşan rakibini 4-2 mağlup ederek bitime 3 hafta kala 'da şampiyonluğunu ilan etti. İspanyol ekibi bugün taraftarlarıyla birlikte şampiyonluğunu kutladı. Barcelona'nın ana caddesinde üstü açık otobüsle şampiyonluk turu atan Katalan ekibine taraftarlar coşkuyla eşlik etti.

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