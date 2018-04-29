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İgor Tudor'lu Udinese Benevento'yla 3-3 berabere kaldı
Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018
İgor Tudor, Serie A ekibi Udinese ile ilk maçına çıktı
Galatasaray'ın eski Teknik Direktörü İgor Tudor, Serie A ekibi Udinese ile deplasmanda çıktığı ilk maçta Benevento'yla son dakikalarda yediği golle 3-3 berabere kaldı.
Udinese Ligde 11 maç üst üste kaybettikten sonra Massimo Oddo'nun görevine son verilmişti.
Takımın başına geçen Igor Tudor, basın toplantısında; "11 mağlubiyet sonrası takım çökmüş. Çok ciddi bir psikolojik bariyer var herkesin üzerinde. Elbette teknik, taktik konuları da konuştuk ve çalıştık ama psikolojik olarak da oyuncuları iyi yere getirmeye çalışıyoruz." açıklamasını yapmıştı.
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