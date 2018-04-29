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    29 Nisan 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    İgor Tudor'lu Udinese Benevento'yla 3-3 berabere kaldı

    Tudorlu Udinese kazamadı!
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018

    İgor Tudor, Serie A ekibi Udinese ile ilk maçına çıktı

    Galatasaray'ın eski Teknik Direktörü İgor Tudor, Serie A ekibi Udinese ile deplasmanda çıktığı ilk maçta Benevento'yla son dakikalarda yediği golle 3-3 berabere kaldı.

    Udinese Ligde 11 maç üst üste kaybettikten sonra Massimo Oddo'nun görevine son verilmişti.

    Takımın başına geçen Igor Tudor, basın toplantısında; "11 mağlubiyet sonrası takım çökmüş. Çok ciddi bir psikolojik bariyer var herkesin üzerinde. Elbette teknik, taktik konuları da konuştuk ve çalıştık ama psikolojik olarak da oyuncuları iyi yere getirmeye çalışıyoruz." açıklamasını yapmıştı.

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