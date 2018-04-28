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    28 Nisan 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Real Madrid, iki golle kazandı

    Real Madrid, iki golle kazandı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 28.04.2018

    'nin () 35. hafta maçında , sahasında 'i 2-1 yendi.

    Santiago Bernabeu Stadı'nda 'i ağırlayan , Gareth Bale'in 8. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Borja Mayoral ile 45. dakikada farkı artıran başkent temsilcisi, soyunma odasına 2-0 önde gitti.

    Mücadelenin 66. dakikasında Darko Brasanac, skoru 2-1'e getiren golü kaydetti. Kalan dakikalarda skoru koruyan Real Madrid, sahadan 2-1 galip ayıldı.

    Leganes forması giyen Gabriel Pires, hakemin atak sırasında maçı bitirmesine yaptığı itiraz nedeniyle karşılaşma sonrası kırmızı kart gördü.

    Bu sonuçla Real Madrid puanını 71'e yükseltirken, Leganes 40 puanda kaldı.

    Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Alman ekibi Bayern Münih ile 1 Mayıs Salı günü oynayacakları rövanş maçı öncesinde Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos ve Raphael Varane'yi Leganes karşısında dinlendirmeyi tercih etti.



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