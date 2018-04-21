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    21 Nisan 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    İlk finalist Manchester United

    İlk finalist Manchester United
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018

    'nda , 'ı 2-1 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.

    Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan kupanın yarı final mücadelesine hızlı başlayan , 11. dakikada Dele Alli'nin golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan , Alexis Sanchez'in 24. dakikada fileleri havalandırmasıyla skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

    İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Manchester United, 62. dakikada Ander Herrera'nın ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

    Manchester United, kupanın diğer yarı finalistleri Chelsea ile Southampton arasında yarın oynanacak maçın galibiyle finalde eşleşecek.


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