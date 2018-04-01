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    01 Nisan 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    Celtic taraftarlarından Filistin'e destek

    Celtic taraftarlarından Filistine destek
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    İskoçya Premier Ligi takımlarından 'in taraftarları, Gazze sınırında İsrail askerleri tarafından şehit edilen lilere, salladıkları Filistin bayraklarıyla destek verdi.

    taraftarları, takımlarının Ross County'yi 3-0 yendiği lig maçında, İsrail'e tepki gösterdi. Taraftarlar, Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında Gazze sınırında İsrail askerleri tarafından şehit edilen liler'in anısına, karşılaşma boyunca Filistin bayrakları salladı.

    İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında cuma günü düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine İsrail askerlerinin gerçek mermiyle müdahalesi sonucu, 17 Filistinli hayatını kaybetmişti.


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