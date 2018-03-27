Arjen Robbenden transfer itirafı

27 Mart 2018, Salı
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Arjen Robben'den transfer itirafı
Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018
Adı uzun zamandır Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Hollandalı yıldız Arjen Robben, transfer itirafında bulundu.
Adı sık sık transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile gündeme Hollandalı yıldız Arjen Robben'den transfer itirafları geldi. Arjen Robben, İngiliz kulübü için 'Teklif gelseydi imza atardım' dedi.
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