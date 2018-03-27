;
    27 Mart 2018, Salı

    DÜNYADAN FUTBOL

    Arjen Robben'den transfer itirafı

    Arjen Robbenden transfer itirafı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    Adı uzun zamandır ve ile anılan Hollandalı yıldız Arjen , transfer itirafında bulundu.

    Adı sık sık transfer döneminde ve ile gündeme Hollandalı yıldız Arjen 'den transfer itirafları geldi. Arjen Robben, İngiliz kulübü için 'Teklif gelseydi imza atardım' dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
    28 yılın en kötü Arsenali 28 yılın en kötü Arsenal'i
    Babel attı, Hollanda farka gitti Babel attı, Hollanda farka gitti
    İşte Fikret Ormanın reddettiği o teklif İşte Fikret Orman'ın reddettiği o teklif
    BİZE ULAŞIN