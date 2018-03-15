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    16 Mart 2018, Cuma

    DÜNYADAN FUTBOL

    Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek finalist Barcelona

    Şampiyonlar Liginde son çeyrek finalist Barcelona
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    son 16 turu rövanş maçında konuk ettiği 'yi 3-0 yenen , çeyrek finale yükseldi.

    İspanya ekibi , son 16 turunda 1-1 biten ilk maçın rövanşında İngiltere temsilcisi 'yi Camp Nou'da ağırladı.

    Maçın başlangıç düdüğünden 2 dakika 8 saniye sonra topu ağlarla buluşturan Lionel Messi, kariyerinin en hızlı golünü kaydederek Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi.

    Ev sahibi ekip, 20. dakikada Messi'nin pasında topla buluşan Ousmane Dembele'nin bulduğu golle durumu 2-0 yaptı. Fransız futbolcu Dembele, Barcelona formasıyla ilk golünü atmayı başardı.

    Mücadelenin 63. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Messi, maçtaki ikinci golünü kaydederek skoru 3-0'a getirdi. Arjantinli yıldız, Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. golünü attı.

    Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Barcelona, çeyrek finale kalan son takım oldu.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı kupasında daha önce İspanya'dan Real Madrid, Sevilla, İngiltere'den Liverpool, Manchester City, İtalya'dan Juventus, Roma ve Almanya'dan Bayern Münih son 8 takım arasına kalmıştı.


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