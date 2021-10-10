Rekorun sahibi belli oldu! Manchester City zirvede yer aldı​

Türkiye'de ise geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan ve sezon başında önemli transferlere imza atan Beşiktaş, 127 milyon euro'luk kadro değeriyle ezeli rakipleri Fenerbahçe (114 milyon euro) ve Galatasaray'ı (102 milyon euro) geride bırakmayı başardı. Bu arada rapor hazırlanırken takımların kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu isimler hesaplamaya dahil edilmedi.

DİĞER

DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI HABERLERİ